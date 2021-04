Sondaggi Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli contro Drusilla, ecco cosa dice il web (Di giovedì 8 aprile 2021) Sondaggi Isola dei Famosi 2021: ecco cosa è emerso sul web in merito al televoto tra Andrea Cerioli e Drusilla L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 8 aprile 2021)deiè emerso sul web in merito al televoto traL'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

sonoingenua_ : @escatenoinfernu Ma Miryea posso capire contro Awed che comunque ha molti followers.... ma Elisa contro Cerioli? An… - Lorena08604572 : RT @Maparliamodime2: A tutti quelli che vengono a chiedere di votare o a fare sondaggi per l’isola mi sento libera di parlare per tutti ? #… - perepequa1 : Chi vuoi salvare tra Elisa ed Andrea? seguimi per altri sondaggi ?? #isola #isolaparty #isoladeifamosi #gfvip… - gius23076187 : @trash_italiano Ma che cazzo fai questi sondaggi, segui L isola e divertiti - Tommyfrastecroc : RT @Maparliamodime2: A tutti quelli che vengono a chiedere di votare o a fare sondaggi per l’isola mi sento libera di parlare per tutti ? #… -