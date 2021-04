Softball | le convocate dell’Italia per la trasferta negli Stati Uniti dal 13 al 29 aprile

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Terzo raduno per la Nazionale italiana di, il secondo guidato da Federico Pizzolini in qualità di manager. Nel solco della memoria di Enrico Obletter, sono 15 le giocatrici chiamate per quello che è un viaggio ben più particolare in questa occasione, vista la meta: gli. Di seguito i nomi delle giocatrici chiamate, che stanno peraltro anche attendendo l’inizio di un campionato rinviato. Tamponi l’11, poi dal 13 al 29 l’avventuraStates. Abacherli Brittany IF R R Brandi Priscilla IF R R Cacciamani Ilaria P R R Cecchetti Greta P R R Sheldon Melany IF R R Gasparotto Marta C/IF R R Longhi Giulia IF R R Grifagno Elisa IF R R Lacatena Alexia P R R Marrone Fabrizia OF L R Nicolini Alice P L L Ricchi Beatrice OF R R Torre Silvia IF R R Vigna Laura OF L L Piancastelli Erika C/OF ...