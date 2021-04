Sofagate, la versione della Turchia: «La delegazione europea ha voluto tenere von der Leyen in disparte» (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua a far discutere quanto successo al vertice tra il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Secondo il portavoce dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer, von der Leyen avrebbe colto l’occasione per «parlare a Erdogan della Convenzione di Istanbul e dei diritti delle donne». Stando invece alla controparte turca, all’origine del cosiddetto Sofagate al palazzo presidenziale di Ankara ci sarebbe stata una lotta di potere interna alle massime istituzioni dell’Unione europea. «Durante la visita di martedì ad Ankara dei presidenti della Commissione e del Consiglio Ue è stato seguito il protocollo standard», dichiarano all’Ansa fonti ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua a far discutere quanto successo al vertice tra il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, la presidenteCommissioneUrsula von dere il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Secondo il portavoce dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer, von deravrebbe colto l’occasione per «parlare a ErdoganConvenzione di Istanbul e dei diritti delle donne». Stando invece alla controparte turca, all’origine del cosiddettoal palazzo presidenziale di Ankara ci sarebbe stata una lotta di potere interna alle massime istituzioni dell’Unione. «Durante la visita di martedì ad Ankara dei presidentiCommissione e del Consiglio Ue è stato seguito il protocollo standard», dichiarano all’Ansa fonti ...

