Slovacchia | ' Vaccino Sputnik diverso da quello testato' La Russia | ' Bugie'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ilsolleva in grossi dubbi fra gli esperti: l'Istituto nazionale per il controllo dei farmaci (Sukl) ha reso noto di aver analizzato i lotti del russo arrivati nel Paese e riscontrato che non ...

Advertising

Marialuciacent1 : RT @kolozika: Grossi dubbi su #Sputnik in #Slovacchia: Istituto nazionale per controllo farmaci (Sukl) rende noto di aver analizzato i lott… - danieledv79 : RT @jacopo_iacoboni: Sbalorditivo. Il Fondo sovrano russo ha chiesto alla Slovacchia di restituire le 200mila dosi di Sputnik (che la Slova… - ErmannoKilgore : Sputnik, la denuncia della Slovacchia: vaccino diverso da quello testato - baiasilente : RT @jacopo_iacoboni: Sbalorditivo. Il Fondo sovrano russo ha chiesto alla Slovacchia di restituire le 200mila dosi di Sputnik (che la Slova… - giacomodimaio : RT @jacopo_iacoboni: Sbalorditivo. Il Fondo sovrano russo ha chiesto alla Slovacchia di restituire le 200mila dosi di Sputnik (che la Slova… -

Ultime Notizie dalla rete : Slovacchia Vaccino

La dichiarazione che il lotto consegnato allanon ha le stesse caratteristiche deldescritto in Lancet è una fake news'. Lo scrive l'account Twitter dello Sputnik. 'Tutti i lotti ...Inlo Sputnik solleva grossi dubbi fra gli esperti: l'Istituto nazionale per il controllo dei farmaci (Sukl) ha reso noto di aver analizzato i lotti delrusso arrivati nel Paese e ...L'Istituto nazionale slovacco per il controllo dei farmaci (Sukl) ha reso noto di aver analizzato i lotti del vaccino russo Sputnik V arrivati nel Paese e riscontrato che non avrebbero le stesse propr ...In Slovacchia lo Sputnik solleva grossi dubbi fra gli esperti: l'Istituto nazionale per il controllo dei farmaci (Sukl) ha reso noto di aver analizzato i lotti del vaccino russo arrivati nel Paese e ...