Slovacchia, 'Sputnik consegnato diverso da quello testato' (Di giovedì 8 aprile 2021) In Slovacchia lo Sputnik solleva grossi dubbi fra gli esperti: l'Istituto nazionale per il controllo dei farmaci (Sukl) ha reso noto di aver analizzato i lotti del vaccino russo arrivati nel Paese e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Inlosolleva grossi dubbi fra gli esperti: l'Istituto nazionale per il controllo dei farmaci (Sukl) ha reso noto di aver analizzato i lotti del vaccino russo arrivati nel Paese e ...

Advertising

TgLa7 : #Vaccini #Slovacchia: lo #Sputnik consegnato diverso da quello testato. L'allarme è dell'Istituto nazionale per il… - LiaQuartapelle : A proposito di Sputnik: l’istituto slovacco per il controllo dei farmaci, denuncia che il lotto di 200mila dosi ar… - cesarenistri : RT @jacopo_iacoboni: Sbalorditivo. Il Fondo sovrano russo ha chiesto alla Slovacchia di restituire le 200mila dosi di Sputnik (che la Slova… - apavo75 : RT @LiaQuartapelle: A proposito di Sputnik: l’istituto slovacco per il controllo dei farmaci, denuncia che il lotto di 200mila dosi arriva… - FrancoBlog49 : RT @LiaQuartapelle: A proposito di Sputnik: l’istituto slovacco per il controllo dei farmaci, denuncia che il lotto di 200mila dosi arriva… -