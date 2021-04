Slittamento Disegno Legge Zan | ed è subito bufera fra partiti

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il previsto DDL Zan slitta in calendario con altri 4 riguardanti l’omosessualità e l’omofobia. Isperano in una celerità di fondo.

Ultime Notizie dalla rete : Slittamento Disegno

Ieri il ddl Zan ha subìto un nuovo: ildi legge, che da settimane aspetta la calendarizzazione in Senato dopo l'ok del novembre scorso alla Camera, è ancora in fase di stallo. E' ...Salvini e la Lega contro ildi legge Zan Un nuovoper la calendarizzazione della discussione del ddl Zan. Ildi legge contro l'omotransfobia è bloccato ancora in una fase ...Fedez, favorevole all’approvazione del ddl Zan, ha annunciato nelle scorse ore che avrebbe spiegato a breve cosa è successo in Senato, riferendosi all’ennesimo slittamento del disegno legge.Ieri il ddl Zan ha subìto un nuovo slittamento: il disegno di legge, che da settimane aspetta la calendarizzazione in Senato dopo l’ok del novembre scorso alla Camera, è ancora in fase di stallo. E' ...