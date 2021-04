Sky accende 4 nuovi canali (sostituiranno i canali Fox?). Accordo con Mediaset verso il rinnovo (Di giovedì 8 aprile 2021) Sky Quattro nuovi canali si aggiungeranno al bouquet di Sky. Due dedicati alle serie tv e altri due dedicati a documentari e natura. Le new entry entreranno a far parte del pacchetto offerto dalla pay tv nei prossimi mesi, come peraltro anticipato – senza dettagli, però – dall’AD dell’emittente Maximo Ibarra in una recente intervista. In attesa dell’ufficialità vi confermiamo per l’appunto le aree tematiche dei nuovi canali ed i loro possibili nomi: Sky Investigation, Sky Serie, Sky Nature, Sky Documentaries. La tv satellitare e Mediaset, inoltre, dovrebbero rinnovare il contratto – in scadenza a giugno – che prevede la distribuzione da parte dell’emittente di Comcast di sei canali Mediaset. Con la riconferma ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 aprile 2021) Sky Quattrosi aggiungeranno al bouquet di Sky. Due dedicati alle serie tv e altri due dedicati a documentari e natura. Le new entry entreranno a far parte del pacchetto offerto dalla pay tv nei prossimi mesi, come peraltro anticipato – senza dettagli, però – dall’AD dell’emittente Maximo Ibarra in una recente intervista. In attesa dell’ufficialità vi confermiamo per l’appunto le aree tematiche deied i loro possibili nomi: Sky Investigation, Sky Serie, Sky Nature, Sky Documentaries. La tv satellitare e, inoltre, dovrebbero rinnovare il contratto – in scadenza a giugno – che prevede la distribuzione da parte dell’emittente di Comcast di sei. Con la riconferma ...

Advertising

KaimanMario : Come ogni anno sarò lì... Oltre la musica un cibo ed un vino spettacolare il “Tancare frizzante” ???????????????? Paolo Fr… - SunrisePhl : RT @SkyTG24: Paolo Fresu presenta Time in Jazz 2021: Berchidda accende le 'stelle' della musica - Robherto72 : RT @SkyTG24: Paolo Fresu presenta Time in Jazz 2021: Berchidda accende le 'stelle' della musica - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Paolo Fresu presenta Time in Jazz 2021: Berchidda accende le 'stelle' della musica - SkyTG24 : Paolo Fresu presenta Time in Jazz 2021: Berchidda accende le 'stelle' della musica -