Siderurgico di Taranto: Usb, sciopero e presidio ad oltranza dal 14 aprile Caso scatenante il licenziamento di un lavoratore per valutazioni nel social network su una serie tv. Fonti aziendali: un altro operaio si è scusato (Di giovedì 8 aprile 2021) Usb ha indetto lo sciopero che si terrà dalle 7 di mercoledì 14 aprile ad oltranza, come il presidio. I lavoratori del Siderurgico di Taranto sono chiamati a questa forma di agitazione dopo il licenziamento, da parte di Arcelor Mittal, di un dipendente che nel social network aveva promosso i contenuti di una serie tv con Sabrina Ferilli protagonista. serie che fa riferimento a Taranto ed all'inquinamento. Le valutazioni del lavoratore sono state ritenute dall'azienda pregiudizievoli per la prosecuzione del contratto. Il sindacato ritiene invece gravissimo l'atteggiamento del gruppo francoindiano e in particolare della gestione del ...

