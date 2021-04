Sicilia: Troina, in gara i lavori per consolidare il quartiere Borgo (Di giovedì 8 aprile 2021) Palermo, 8 ape. (Adnkronos) – Sul quartiere “Borgo” di Troina, la Struttura contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha investito complessivamente tre milioni di euro. Un budget importante che ha consentito, dopo vent’anni, all’amministrazione del Comune dell’Ennese di predisporre un progetto esecutivo sulla base del quale gli uffici di piazza Ignazio Florio hanno predisposto la gara per affidare i lavori di consolidamento e messa in sicurezza.Le offerte potranno pervenire entro il prossimo 20 aprile e l’importo soggetto a ribasso d’asta è di due milioni e 100 mila euro. Si tratta di un triplice intervento per disinnescare i movimenti franosi che hanno lesionato pavimentazioni, abitazioni private e strutture pubbliche. Quello ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 aprile 2021) Palermo, 8 ape. (Adnkronos) – Sul” di, la Struttura contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regionena Nello Musumeci, ha investito complessivamente tre milioni di euro. Un budget importante che ha consentito, dopo vent’anni, all’amministrazione del Comune dell’Ennese di predisporre un progetto esecutivo sulla base del quale gli uffici di piazza Ignazio Florio hanno predisposto laper affidare idi consolidamento e messa in sicurezza.Le offerte potranno pervenire entro il prossimo 20 aprile e l’importo soggetto a ribasso d’asta è di due milioni e 100 mila euro. Si tratta di un triplice intervento per disinnescare i movimenti franosi che hanno lesionato pavimentazioni, abitazioni private e strutture pubbliche. Quello ...

