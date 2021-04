"Siamo una risorsa per il Paese" Ora i rom vogliono i fondi europei (Di giovedì 8 aprile 2021) Alessandra Benignetti La proposta dell'attrice e attivista per i diritti umani, Dijana Pavlovic, in occasione della giornata internazionale per i rom, è di inserire progetti sui nomadi nel Recovery Plan: "Siamo una risorsa importante, lo Stato riconosca il nostro ruolo" Includere le comunità rom e sinti nel Recovery plan. È la proposta di Dijana Pavlovic, attrice serba naturalizzata italiana, di origini rom, e attivista del movimento Kethane, che in occasione della Giornata internazionale dei rom, sinti e caminanti ha annunciato che il prossimo 15 aprile presenterà un documento al governo per chiedere formalmente di inserire il sostegno al popolo nomade nel piano nazionale di ripresa e resilienza. "Dobbiamo avere il coraggio di dire che Siamo una risorsa importante", ha detto Pavlovic all’Adnkronos, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Alessandra Benignetti La proposta dell'attrice e attivista per i diritti umani, Dijana Pavlovic, in occasione della giornata internazionale per i rom, è di inserire progetti sui nomadi nel Recovery Plan: "unaimportante, lo Stato riconosca il nostro ruolo" Includere le comunità rom e sinti nel Recovery plan. È la proposta di Dijana Pavlovic, attrice serba naturalizzata italiana, di origini rom, e attivista del movimento Kethane, che in occasione della Giornata internazionale dei rom, sinti e caminanti ha annunciato che il prossimo 15 aprile presenterà un documento al governo per chiedere formalmente di inserire il sostegno al popolo nomade nel piano nazionale di ripresa e resilienza. "Dobbiamo avere il coraggio di dire cheunaimportante", ha detto Pavlovic all’Adnkronos, ...

