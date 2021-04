Siamo un Paese che evapora come una medusa al sole Siamo prossimi alla rovina?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Per capire il senso delle proteste che erompono in tutta Italia basta scorrere l’ultimo rapporto 2021 Istat, fresco arrivato sui tavoli ministeriali e delle redazioni dei giornali. Non ci sono sorprese, solo conferme di uno stato prossimo al dissesto: quel dissesto che in pochi hanno il coraggio di denunciare da mesi, ritrovandosi puntualmente maledettiirresponsabili e disfattisti. Per la semplice ragione che il governo ha scelto di puntare sul contenimento sanitario sacrificando, per malizia o per insipienza, la propensione al lavoro e al commercio. Ebbene, a 14 mesi dall’emergenza Covid, il sistema, tradizionalmente fondato su un tessuto di imprese piccole e piccolissime, non poche le medie, pochissimi i grandi complessi, si ritrova oltre lo stremo; un cavallo morente con la prospettiva di fallimenti a catena destinati a lasciare l’Italia ...