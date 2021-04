Sgarbo a von der Leyen | la Turchia replica | “L’Ue era d’accordo sul protocollo”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Laha risposto alle polemiche sull’incidente protocollare avvenuto martedì scorso ad Ankara, dove la presidente della Commissione europea Ursula von derè rimasta senza una sedia mentre il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prendevano posto sulle due poltrone con le rispettive bandiere alle spalle, ribadendo che durante l’incontro è stato seguito il “standard”. “e indicazioni sono state rispettate”, ha dichiarato stamattina il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, respingendo le accuse giunte dall’Europa. “Abbiamo subito accuse e attacchi ingiusti, lanon è un Paese che riceve ospiti per la prima volta. Ilè stato rispettato alla lettera e non abbiamo mai fatto mancare ...

Atto simbolico dell'ex ministro Beatrice Lorenzin , che lascia una sedia vuota al centro della Camera per via del 'casoder Leyen'. In apertura di seduta alla Camera, lopolitico - diplomatico del presidente turco Erdogan, ieri, nei confronti della presidente della Commissione Ue, cui non è stata messa a ...A me sembra unopolitico molto evidente che sta diventando un trend. Quando Borrell è andato ... La Turchia e i diritti delle donne Il gesto di lasciareder Leyen senza sedia, secondo Bonino, ...mentre Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, viene lasciata in piedi. Visibilmente imbarazzata, la donna viene poi fatta accomodare su un “sofa” distante dai due uomini. Il gesto ha ...“Le unità” responsabili del protocollo di Turchia e Ue “si sono incontrate prima della visita e le loro richieste sono state soddisfatte”, ha detto il capo della diplomaz ...