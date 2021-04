Serie A VPG PS: Hexon Falcons di nuovo soli in vetta (a +3 sul Bordellona). Ultimi 90? decisivi (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono state tre giornate che hanno riscritto (ancora una volta) la storia della Serie A VPG su PS. Avevamo scritto di Evolute Bordellona capace di raggiungere in vetta Hexon Falcons e portarsi anche in vantaggio rispetto agli avversari in virtù della migliore differenza rete ma nell’arco di 270? (seppur virtuali) tutto cambia ancora una volta: gli Hexon Falcons riconquistano la vetta solitaria e ad una giornata dal termine mettono una discreta ipoteca sul titolo, anche se l’ultima giornata può regalare ancora importanti emozioni (ne scriveremo di seguito). LEGGI ANCHE => Serie A VPG PS: Evolute Bordellona raggiunge Hexon Falcons. Ultime 4 gare al cardiopalma Andiamo ... Leggi su esports247 (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono state tre giornate che hanno riscritto (ancora una volta) la storia dellaA VPG su PS. Avevamo scritto di Evolutecapace di raggiungere ine portarsi anche in vantaggio rispetto agli avversari in virtù della migliore differenza rete ma nell’arco di 270? (seppur virtuali) tutto cambia ancora una volta: gliriconquistano lataria e ad una giornata dal termine mettono una discreta ipoteca sul titolo, anche se l’ultima giornata può regalare ancora importanti emozioni (ne scriveremo di seguito). LEGGI ANCHE =>A VPG PS: Evoluteraggiunge. Ultime 4 gare al cardiopalma Andiamo ...

Advertising

esports247_it : Serie A @VPG_Italy @FalconsVPC a + 3 su @fcbordellona ma può succedere ancora tutto. Pronti agli ultimi 90' al c… - OffSidePage_ : RT @Mbare_Franky: Cerco club con buon identità di gioco massima serietà e soprattutto no BM. Disponibile da subito esperienza serie b vpg s… - Cyrus8X : RT @KiraClaneSports: FINALMENTE SALVI @VPG_Italy?? ?? Serie A ?? @HellasVeronaOP ???2-2 —— ?? Serie A ?? @PinkPanthersVCP ??1-0 —— ?? Serie A ?? @… - NewsProclub : RT @Mbare_Franky: Cerco club con buon identità di gioco massima serietà e soprattutto no BM. Disponibile da subito esperienza serie b vpg s… - Mbare_Franky : Cerco club con buon identità di gioco massima serietà e soprattutto no BM. Disponibile da subito esperienza serie b… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPG Mondo eSports, Carrarese a caccia di playoff in VPG ... dopo aver raggiunto le finali della competizione VPL, è in lotta anche per il più importante campionato di Serie C VPG: quando mancano sette gare al termine i playoff sono a soli 4 punti, con lo ...

Carrarese eSports fa la voce grossa Nelle tre competizioni in cui è impegnata (Serie C VPL , Serie C VPG e Serie A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...

Serie A VPG PS | Evolute Bordellona raggiunge Hexon Falcons Ultime 4 gare al cardiopalma Zazoom Blog ... dopo aver raggiunto le finali della competizione VPL, è in lotta anche per il più importante campionato di: quando mancano sette gare al termine i playoff sono a soli 4 punti, con lo ...Nelle tre competizioni in cui è impegnata (C VPL ,A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...