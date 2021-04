Sei incontri per ascoltare i giovani ‘zittiti’ dal Covid: in 500 si confronteranno online con un pedagogista sulle paure della loro generazione (Di giovedì 8 aprile 2021) Un pedagogista a confronto con cinquecento giovani di tutt’Italia. L’idea è nata all’associazione “Montessori” di Brescia capitanata da Rosa Giudetti. Il 9 aprile si terrà il primo di sei appuntamenti che hanno come obiettivo quello di dare la parola agli adolescenti. “In un momento in cui si parla tanto di loro – spiega Giudetti –, noi abbiamo deciso di ascoltarli, di lasciare che siano proprio gli adolescenti a raccontarci la loro vita, il loro disagio, le loro difficoltà. Abbiamo deciso di farlo in un momento particolarmente critico per le nostre comunità colpite dalla pandemia”. Ad agevolare i dibattiti ci sarà Raffaele Mantegazza, docente di Scienze umane e pedagogiche dell’Università “Bicocca” di Milano, una delle firme più autorevoli della pedagogia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Una confronto con cinquecentodi tutt’Italia. L’idea è nata all’associazione “Montessori” di Brescia capitanata da Rosa Giudetti. Il 9 aprile si terrà il primo di sei appuntamenti che hanno come obiettivo quello di dare la parola agli adolescenti. “In un momento in cui si parla tanto di– spiega Giudetti –, noi abbiamo deciso di ascoltarli, di lasciare che siano proprio gli adolescenti a raccontarci lavita, ildisagio, ledifficoltà. Abbiamo deciso di farlo in un momento particolarmente critico per le nostre comunità colpite dalla pandemia”. Ad agevolare i dibattiti ci sarà Raffaele Mantegazza, docente di Scienze umane e pedagogiche dell’Università “Bicocca” di Milano, una delle firme più autorevolipedagogia ...

Advertising

gabrielepx : RT @fattoquotidiano: Sei incontri per ascoltare i giovani ‘zittiti’ dal Covid: in 500 si confronteranno online con un pedagogista sulle pau… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Sei incontri per ascoltare i giovani ‘zittiti’ dal Covid: in 500 si confronteranno online con un pedagogista sulle pau… - KCorradoJ : @Pontifex_it Gesù è più contento se ritrova la pecorella smarrita che le altre 99. Fatti trovare ne vale la pena, s… - fattoquotidiano : Sei incontri per ascoltare i giovani ‘zittiti’ dal Covid: in 500 si confronteranno online con un pedagogista sulle… - BottoDavide : RT @maralgo2003: @dany_grazia Attenzione quando attraversi la strada micione, perché contro la credenza popolare sei tu ad avere sfortuna… -