Sedia negata a Von der Leyen, per il deputato forzista Valentini sono "esagerazioni della stampa". Lorenzin lo contesta in Aula (Di giovedì 8 aprile 2021) Il deputato di Forza Italia, Valentino Valentini, è intervenuto alla Camera durante il dibattito sul cosiddetto "sofa gate", ossia la Sedia negata alla responsabile della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante il vertice ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. Tra il brusio e le proteste di alcuni colleghi, tra i quali Beatrice Lorenzin (richiamata dal presidente Fico), e gli applausi di altri forzisti, Valentini ha difeso Erdogan parlando di una montatura mediatica. "La stampa, soprattutto quella che ha cercato di creare il "sofagate", non sanno che cos'è accaduto nel pranzo successivo. Dov'era seduto il presidente Erdogan? Che cosa è successo tra i protocolli?

