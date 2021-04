Se tutti gli under 60 rifiutassero il vaccino AstraZeneca, potremmo avere un problema da 20 milioni di persone (Di giovedì 8 aprile 2021) Image by PublicDomainPictures from PixabayA essere precisi sono 20.183.093. Si tratta delle persone tra i 18 e i 59 anni che avremmo vaccinato con AstraZeneca, la cui immunizzazione rischia di porre un problema ora che il ministero della Salute ha raccomandato l’uso preferenziale di Vaxzevria, così è stato ribattezzato il prodotto anglo-svedese, nelle persone con più di 60 anni. Nel senso che, se tutti preferissero un altro vaccino, dovremmo trovare oltre 20 milioni di dosi, 40 se si trattasse di un prodotto che richiede anche un richiamo, come tutti quelli in uso finora. Parte di queste dosi, bene chiarirlo, potrebbero arrivare da vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna non usati per gli over 60. O da Johnson&Johnson, la cui somministrazione a singola ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) Image by PublicDomainPictures from PixabayA essere precisi sono 20.183.093. Si tratta delletra i 18 e i 59 anni che avremmo vaccinato con, la cui immunizzazione rischia di porre unora che il ministero della Salute ha raccomandato l’uso preferenziale di Vaxzevria, così è stato ribattezzato il prodotto anglo-svedese, nellecon più di 60 anni. Nel senso che, sepreferissero un altro, dovremmo trovare oltre 20di dosi, 40 se si trattasse di un prodotto che richiede anche un richiamo, comequelli in uso finora. Parte di queste dosi, bene chiarirlo, potrebbero arrivare da vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna non usati per gli over 60. O da Johnson&Johnson, la cui somministrazione a singola ...

