Santos: “Jorginho ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà…” (Di giovedì 8 aprile 2021) Santos: Jorginho ha voglia di tornare in Italia ed a Napoli per vincere lo Scudetto, è un pallino che vuole togliersi Joao Santos, agente Fifa, che cura tra gli altri anche gli interessi di Jorginho è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul suo assistito, sul Napoli e su altro. Queste le sue parole: “Jorginho ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben disposti. Lui costa 50 mln di euro al momento e ha ancora 2 anni di contratto. Credo che Abramovich proporrà comunque un rinnovo a breve. -riferisce Santos – Crescita di ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 8 aprile 2021)hadi tornare ined aper vincere lo Scudetto, è un pallino che vuole togliersi Joao, agente Fifa, che cura tra gli altri anche gli interessi diè intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kissrilasciando alcune dichiarazioni sul suo assistito, sule su altro. Queste le sue parole: “hadiine se ilavrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben disposti. Lui costa 50 mln di euro al momento e ha ancora 2 anni di contratto. Credo che Abramovich proporrà comunque un rinnovo a breve. -riferisce– Crescita di ...

