Santa Maria la Fossa, scoperta coltivazione di marijuana: sequestrati oltre 300 chili (Di giovedì 8 aprile 2021) Il valore sul mercato della droga finita sotto sequestro a Santa Maria la Fossa nel Casertano è di circa 3 milioni di euro. oltre 300 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un capannone agricolo nelle campagne di Santa Maria la Fossa, nel Casertano. Il valore stimato della droga sul mercato Leggi su 2anews (Di giovedì 8 aprile 2021) Il valore sul mercato della droga finita sotto sequestro alanel Casertano è di circa 3 milioni di euro.300disono statidalla Guardia di Finanza in un capannone agricolo nelle campagne dila, nel Casertano. Il valore stimato della droga sul mercato

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 6 aprile di 12 anni fa il terremoto che sconvolse l'Abruzzo. All'Aquila, nella chiesa di Santa Maria del Suffrag… - Roma : #Romember - Ricordi di Roma - Le piazze di Roma ??Piazza Santa Maria in Trastevere. Foto del 1968. #BuongiornoRoma… - ParcoColosseo : Un Angelo senza nome, dipinto all’alba del VII secolo sulle pareti di Santa Maria Antiqua. È universalmente noto c… - NlHILIST : Viva gli sposi!!??????? #LadyGaga as #PatriziaReggiani #AdamDriver as #MaurizioGucci ??#HouseOfGucci THE WEDDING?? Chie… - SilviaMaidorn : RT @leadintogold: -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Lady Gaga: sposa a Roma per girare il film 'House of Gucci' Cosa ci fa Lady Gaga con un fantasmagorico abito da sposa in giro per Roma? L'hanno vista entrare nella Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli indossando un abito bianco, con il velo sul volto, pizzi e con tanto di strascico. Una visione per i passanti che l'hanno riconosciuta, pochi, a dire il vero, ...

'Lol - Chi ride è fuori', Chi è Frank Matano: biografia, carriera, fidanzata del comico.... Frank Matano è uno dei volti protagonisti di 'Lol - Chi ride è fuori'. Tutto sul comico campano: biografia, carriera, fidanzata... Nato a Santa Maria Capua Vetere da mamma americana e padre italiano, Frank Matano è uno dei comici protagonisti di ' Lol - Chi ride è fuori ', format di successo distribuito da Amazon Prime. Il game show, ...

Scavi al Santa Maria, archiviazione per De Mossi LA NAZIONE Santa Maria la Fossa, scoperta coltivazione di marijuana: sequestrati oltre 300 chili Il valore sul mercato della droga finita sotto sequestro a Santa Maria la Fossa nel Casertano è di circa 3 milioni di euro. Oltre 300 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ...

Maria Santissima di Gulfi: domani le celebrazioni senza salita Maria Santissima di Gulfi : domani le celebrazioni senza salita. Non sarà una celebrazione come quella a cui, da anni, si era abituati.

Cosa ci fa Lady Gaga con un fantasmagorico abito da sposa in giro per Roma? L'hanno vista entrare nella Chiesa diin Portico in Campitelli indossando un abito bianco, con il velo sul volto, pizzi e con tanto di strascico. Una visione per i passanti che l'hanno riconosciuta, pochi, a dire il vero, ...Frank Matano è uno dei volti protagonisti di 'Lol - Chi ride è fuori'. Tutto sul comico campano: biografia, carriera, fidanzata... Nato aCapua Vetere da mamma americana e padre italiano, Frank Matano è uno dei comici protagonisti di ' Lol - Chi ride è fuori ', format di successo distribuito da Amazon Prime. Il game show, ...Il valore sul mercato della droga finita sotto sequestro a Santa Maria la Fossa nel Casertano è di circa 3 milioni di euro. Oltre 300 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ...Maria Santissima di Gulfi : domani le celebrazioni senza salita. Non sarà una celebrazione come quella a cui, da anni, si era abituati.