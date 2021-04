Sanità | Salutequità “Recuperare servizi saltati per Covid”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – La metà dei ricoveri programmati è saltata nei primi sei mesi 2020 a causa della pandemia. Lo ha certificato l’Agenas che la Scuola Sant’Anna di Pisa (MES) ha condotto e presentato uno studio ad hoc, da cui il “lato peggiore” che emerge è la differenza nelle Regioni, che genera una netta mancanza di equità tra i cittadini.A dicembre lo stesso allarme lo ha lanciato, Organizzazione indipendente per la valutazione della qualità delle politiche per la salute, che oltre alla caduta libera di ricoveri (una media del -40%, ma non solo tra quelli programmati) ha messo in evidenza il crollo delle ricette per prestazioni di specialistica ambulatoriale (-58%, 13,3 milioni di accertamenti diagnostici e 9,6 milioni di visite specialistiche in meno) e screening oncologici (-50/55%: nel complesso nei primi mesi 2020 non sono state diagnosticate circa ...