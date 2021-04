Sanità, M5S firma interrogazione al Senato: Perché manca il pronto soccorso al Policlinico della Federico II? (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gruppo al Senato del Movimento Cinque Stella attraverso i suoi componenti Pirro, Gaudiano, Vanin, Croatti, Naturale, Romano, Vaccaro, Ferrara, Trentacoste, Presutto, Pavanelli Gallicchio, Donno ha presentato un’interrogazione ai ministri della Salute e dell’Università e della Ricerca per sapere “se non si ritenga indispensabile ed urgente disporre l’attivazione di un servizio di pronto soccorso presso la cittadella universitaria del Policlinico ‘Federico II’ di Napoli”. I Senatori del M5S chiedono anche “quali siano i motivi per cui il progetto non trovi accoglimento da parte dei vertici aziendali dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II” e “non si forniscano risposte alle ripetute ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gruppo aldel Movimento Cinque Stella attraverso i suoi componenti Pirro, Gaudiano, Vanin, Croatti, Naturale, Romano, Vaccaro, Ferrara, Trentacoste, Presutto, Pavanelli Gallicchio, Donno ha presentato un’ai ministriSalute e dell’Università eRicerca per sapere “se non si ritenga indispensabile ed urgente disporre l’attivazione di un servizio dipresso la cittauniversitaria delII’ di Napoli”. Iri del M5S chiedono anche “quali siano i motivi per cui il progetto non trovi accoglimento da parte dei vertici aziendali dell’azienda ospedaliera universitariaII” e “non si forniscano risposte alle ripetute ...

Advertising

JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: La campagna vaccinale va a rilento. Colpa dei flop delle Regioni. @MariaDomenicaC4 #M5S: “La sanità torni in mano allo… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: La campagna vaccinale va a rilento. Colpa dei flop delle Regioni. @MariaDomenicaC4 #M5S: “La sanità torni in mano allo… - salidaparallela : RT @LaNotiziaTweet: La campagna vaccinale va a rilento. Colpa dei flop delle Regioni. @MariaDomenicaC4 #M5S: “La sanità torni in mano allo… - Patrizi75819760 : RT @LaNotiziaTweet: La campagna vaccinale va a rilento. Colpa dei flop delle Regioni. @MariaDomenicaC4 #M5S: “La sanità torni in mano allo… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: La campagna vaccinale va a rilento. Colpa dei flop delle Regioni. @MariaDomenicaC4 #M5S: “La sanità torni in mano allo… -