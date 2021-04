San Valentino, calci e pugni a un ragazzo marocchino: obbligato a fare volontariato (Di giovedì 8 aprile 2021) Farà volontariato in una comunità un 17enne di San Valentino Torio, accusato di stalking nei confronti di un suo coetaneo, di nazionalità marocchina. Queste sono le accuse della Procura presso il ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Faràin una comunità un 17enne di SanTorio, accusato di stalking nei confronti di un suo coetaneo, di nazionalità marocchina. Queste sono le accuse della Procura presso il ...

Advertising

FringeInTravel : Escursione alla Chiesa di San Valentino di Siusi - __kohli__ : A corto di idee per San Valentino? No no... Sono a corto di rgaazzo... Hahaha le perle - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale RELIGIONE ?? Scegli la più grande personalità RELIGIOSA di tutti… - rosa13365813 : RT @RPrelito: Ridendo e scherzando Dede e Rosy hanno passato Natale Capodanno Carnevale San Valentino e Pasqua insieme ?? #zengavo - Vito28milioni : @latwittipe Per me ti hanno dato quel numero perché sei 1 caffè per Azione (42 nella cabala è il caffè). Porti un p… -