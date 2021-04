San Pellegrino, avviata la vaccinazione a domicilio degli over 80 (Di giovedì 8 aprile 2021) A San Pellegrino è stata avviata nei giorni scorsi la vaccinazione a domicilio degli over 80. Sono presenti sul territorio quattro medici e personale volontario che raggiungono le persone con più di 80 anni su un camper del Soccorso Alpino e con automezzi messi a disposizione dalla Comunità Montana (Protezione Civile) e dal Comune di San Pellegrino Terme (Anteas). Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) A Sanè statanei giorni scorsi la80. Sono presenti sul territorio quattro medici e personale volontario che raggiungono le persone con più di 80 anni su un camper del Soccorso Alpino e con automezzi messi a disposizione dalla Comunità Montana (Protezione Civile) e dal Comune di SanTerme (Anteas).

