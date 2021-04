Samso SPA nomina Sergio Ferraris nuovo direttore generale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Per rispondere alle sfide derivanti dalla forte crescita del mercato italiano dell'efficienza energetica, e alla luce del grande sviluppo che sta vivendo la società,SPA, Energy Service Company attiva nel mondo industriale, nella Pubblica Amministrazione e nel settore residenziale legato all'Ecobonus, hato, Pianificazione, Finanza e Controllo., milanese, classe 1965, ha più di venticinque anni di esperienza nel settore dell'Energia, maturata inizialmente in Abn Amro Bank, ove ha contribuito alla strutturazione delle prime operazioni di Project Financing in Italia e successivamente in Sorgenia, a partire dalla sua fase di start-up, divenendoFinanza e ...

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Per rispondere alle sfide derivanti dalla forte crescita del mercato italiano dell'efficienza energetica, e alla luce ...Samso Spa, energy service company attiva nel mondo industriale, nella Pubblica amministrazione e nel settore residenziale legato all'ecobonus, ha nominato Sergio Ferraris, direttore generale, ...