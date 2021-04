Salvini: Sardegna e Sicilia capitali europee del turismo, avanti coi vaccini (Di giovedì 8 aprile 2021) – “Sardegna e Sicilia – afferma Matteo Salvini in un comunicato – capitali europee del turismo e protette dal virus, anche grazie all’acquisto di vaccini come lo Sputnik, per renderle ancora più sicure in vista della stagione estiva. “Massimo sostegno – dichiara Salvini nel comunicato – alle proposte dei governatori Solinas e Musumeci: con buonsenso e responsabilità, l’Italia deve ricominciare a tornare alla vita”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo la nota congiunta dei due presidenti di Regione. Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) – “– afferma Matteoin un comunicato –dele protette dal virus, anche grazie all’acquisto dicome lo Sputnik, per renderle ancora più sicure in vista della stagione estiva. “Massimo sostegno – dichiaranel comunicato – alle proposte dei governatori Solinas e Musumeci: con buonsenso e responsabilità, l’Italia deve ricominciare a tornare alla vita”. Lo dice il leader della Lega Matteodopo la nota congiunta dei due presidenti di Regione.

Agenparl : COVID, SALVINI: SARDEGNA E SICILIA CAPITALI EUROPEE DEL TURISMO, BENE I GOVERNATORI. AVANTI TUTTA COI VACCINI, SE S… - CatiayToby : RT @ilvocio: Pasqua e Pasquetta: in Umbria solo 14 vaccinati, in Sardegna 39. È ufficiale: le regioni governate dalla Lega stanno ai vaccin… - Sandrino_14 : Salvini fan degli outfit da Girone Promozione Sardegna Girone A non me lo sarei mai aspettato. - Chancione : I ristoratori di #ioapro delusi da Salvini si rifaranno una vita come pastori in Sardegna. @Soppressatira - adaalighi : RT @ilvocio: Pasqua e Pasquetta: in Umbria solo 14 vaccinati, in Sardegna 39. È ufficiale: le regioni governate dalla Lega stanno ai vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Sardegna Berlusconi ricoverato al San Raffaele per controlli/ Seconda volta in poche settimane Salvini: "Nuovi protocolli per accessi a teatri, negozi, palestre"/ Proposta a Draghi Il ricovero ... iniziato in particolare con il covid contratto la scorsa estate in Sardegna

AstraZeneca, Speranza: "Mi fido di Aifa ed Ema" ... Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute Limiti sul vaccino AstraZeneca? "Penso che dobbiamo ... Speranza ha poi replicato all'accusa del leader della Lega Matteo Salvini di ''vedere solo rosso''. ''...

Sardegna a rischio zona arancione, Salvini: "Impensabili nuove chiusure" Gallura Oggi Violenza sessuale: assolto padre consigliere comunale Lega (ANSA) - PALERMO, 08 APR - Nella loro villa il 25 aprile di due anni fa circa 300 persone festeggiarono l'allora vice premier Matteo Salvini, che era giunto a Monreale per sostenere il candidato a ...

Aperturisti e rigoristi, le due (finte) correnti che si agitano nel governo Stadi pieni, concorsi pubblici e viaggi saranno il cavallo di Troia con cui il governo Daghi tenterà di far accettare il passaporto sanitario o "lasciapassare..

: "Nuovi protocolli per accessi a teatri, negozi, palestre"/ Proposta a Draghi Il ricovero ... iniziato in particolare con il covid contratto la scorsa estate in... RedazioneLive - Adnkronos Salute Limiti sul vaccino AstraZeneca? "Penso che dobbiamo ... Speranza ha poi replicato all'accusa del leader della Lega Matteodi ''vedere solo rosso''. ''...(ANSA) - PALERMO, 08 APR - Nella loro villa il 25 aprile di due anni fa circa 300 persone festeggiarono l'allora vice premier Matteo Salvini, che era giunto a Monreale per sostenere il candidato a ...Stadi pieni, concorsi pubblici e viaggi saranno il cavallo di Troia con cui il governo Daghi tenterà di far accettare il passaporto sanitario o "lasciapassare..