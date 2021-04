Salvini incontra Draghi: “chiesto di riaprire in almeno sei regioni ad aprile” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto di allentare le restrizioni in almeno sei regioni italiane ad aprile, nel corso dell’incontro tenuto oggi a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo gli attacchi della scorsa settimana al ministro della Salute Roberto Speranza. “Non si può vivere in rosso a vita. In base ai dati ci sono almeno sei regioni italiane in cui si potrebbe riaprire. Conto che si possa fare in aprile”, ha detto Salvini dopo l’incontro, tenuto alle 15 e durato poco più di un’ora, affermando che “le riaperture vanno fatte in base ai dati, alla scienza”. Prima delle vacanze pasquali, quando tutta Italia è stata sottoposta al livello massimo di restrizioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) Il leader della Lega Matteohadi allentare le restrizioni inseiitaliane ad, nel corso dell’incontro tenuto oggi a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mariodopo gli attacchi della scorsa settimana al ministro della Salute Roberto Speranza. “Non si può vivere in rosso a vita. In base ai dati ci sonoseiitaliane in cui si potrebbe. Conto che si possa fare in”, ha dettodopo l’incontro, tenuto alle 15 e durato poco più di un’ora, affermando che “le riaperture vanno fatte in base ai dati, alla scienza”. Prima delle vacanze pasquali, quando tutta Italia è stata sottoposta al livello massimo di restrizioni ...

