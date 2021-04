Salerno e Covid | il punto con il sindaco Vincenzo Napoli | la situazione migliora

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono stati 1203 i positivi nel comune capoluogo, con una media di 39 positivi al giorno, ed un’incidenza dell’8,2 per cento su una media regionale del 12,05 quindi decisamente più alta. I dati stanno vertiginosamente crollando per fortuna ad aprile dove al momento la media dei positivi è scesa al 16,5 con un’incidenza del 6%. Sono i dati diffusi questa mattina daldiche, in modalità zoom, ha incontrato la stampa per fare ilsu una serie di interventi, partendo dalle buone notizie che riguardano i contagi, ma soffermandosi anche sull’attivazione a breve di due nuovi hub per la vaccinazione nel centro sociale e a Matierno, mentre ha escluso per il momento l’attivazione prevista, in una prima ipotesi, di un centro ...