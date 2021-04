"Sai chi ti ha già fatta nera?". Clamoroso a Striscia, Gerry Scotti brutalizza l'ex ministra De Micheli | Video (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo Enrico Letta, anche Paola De Micheli telefona a Giorgia Meloni. A Striscia la notizia, in esclusiva, il confronto a distanza tra l'ex ministra Pd dei Trasporti e la leader di Fratelli d'Italia: "Come va Giorgia, stai bene? Sì lo so che sei l'unica che porta i pantaloni nel centrodestra. ma povero Matteo Salvini prima o poi me lo lascerai in mutande... Oh, magari ci sta anche bene...". Stiamo parlando, ovviamente, della "finta" De Micheli, imitata dalla brava Valeria Graci, ormai storica inviata del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, che mette a ferro e fuoco con le sue scorribande le vie del centro di Roma, alla ricerca di qualche protagonista della politica nazionale. Ma non solo. Davanti all'auto che potrebbe essere quella di Debora Serracchiani, tira fuori una chiave e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo Enrico Letta, anche Paola Detelefona a Giorgia Meloni. Ala notizia, in esclusiva, il confronto a distanza tra l'exPd dei Trasporti e la leader di Fratelli d'Italia: "Come va Giorgia, stai bene? Sì lo so che sei l'unica che porta i pantaloni nel centrodestra. ma povero Matteo Salvini prima o poi me lo lascerai in mutande... Oh, magari ci sta anche bene...". Stiamo parlando, ovviamente, della "finta" De, imitata dalla brava Valeria Graci, ormai storica inviata del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, che mette a ferro e fuoco con le sue scorribande le vie del centro di Roma, alla ricerca di qualche protagonista della politica nazionale. Ma non solo. Davanti all'auto che potrebbe essere quella di Debora Serracchiani, tira fuori una chiave e ...

