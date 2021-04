Sahara occidentale, capo gendarmeria ucciso da drone Marocco (Di giovedì 8 aprile 2021) Il capo della gendarmeria del Fronte Polisario, il movimento per l'indipendenza del Sahara occidentale, è stato ucciso in un attacco con un drone marocchino nel territorio conteso: lo ha confermato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildelladel Fronte Polisario, il movimento per l'indipendenza del, è statoin un attacco con unmarocchino nel territorio conteso: lo ha confermato ...

