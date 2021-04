Sabrina Ferilli: dopo Svegliati amore mio, nuova fiction all’orizzonte? (Di giovedì 8 aprile 2021) Non c’è due senza tre. Pare proprio che Sabrina Ferilli, da anni legata ai successi della fiction Mediaset, dopo il grande successo de L’amore strappato e Svegliati amore mio possa tornare protagonista di una nuova miniserie targata Mediaset. Leggi anche: THE RISING, annunciata la serie tv sulla vita di Gesù Cristo E, visto che squadra vincente non si cambia, anche la nuova serie (come le due precedenti) sarà scritta e diretta dalla coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ad annunciarlo è stata proprio la Izzo in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, nella quale – oltre a manifestare grande apprezzamento per la bravura della Ferilli – è stato confermato il sodalizio artistico con l’attrice romana: Ci sto ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 8 aprile 2021) Non c’è due senza tre. Pare proprio che, da anni legata ai successi dellaMediaset,il grande successo de L’strappato emio possa tornare protagonista di unaminiserie targata Mediaset. Leggi anche: THE RISING, annunciata la serie tv sulla vita di Gesù Cristo E, visto che squadra vincente non si cambia, anche laserie (come le due precedenti) sarà scritta e diretta dalla coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ad annunciarlo è stata proprio la Izzo in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, nella quale – oltre a manifestare grande apprezzamento per la bravura della– è stato confermato il sodalizio artistico con l’attrice romana: Ci sto ...

