Ryanair lancia operativo estivo sulla Calabria

(Teleborsa) – Ryanair ha lanciato il proprio operativo rivisto per l'estate 2021 sulla Calabria, con 17 rotte in totale, che includono un nuovo volo tra Lamezia e Trapani, l'estensione estiva del collegamento per Verona e un volo in più settimanale verso Treviso. L'operativo estivo 2021 di Ryanair sulla Calabria prevede 80 voli settimanali.

