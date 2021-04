Rookie MotoGP | il futuro è in buone mani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il Mondiale 2021 regala subito sorprese con idella, Moto2 e Moto3 che rubano la scena. Nella doppia tappa del Qatar gli esordienti si sono presentati in gran forma regalandoci uno spettacolo inatteso. Nel doppio round inaugurale a Losail i nuovi arrivati sconvolgono i pronostici portando in pista uno spettacolo unico, ricco di velocità, grinta e talento. Il debutto in una classe del Motomondiale non è mai semplice: trovare il giusto feeling, cambiare stile di guida e prendere la fiducia necessaria per rispondere agli attacchi dei veterani sono solo alcune delle prime difficoltà di un. Nei primi due GP, però, i “novellini” Jorge Martin (Ducati Pramac), Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo Moto2) e Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo Moto3) si sono messi subito in mostra conquistando il podio, ma ...