Roma senza Bruno Peres | il brasiliano squalificato contro l’Ajax

(Di giovedì 8 aprile 2021)salterà il match di ritorno di Europa League: l’esterno dellaera diffidato. Giocherà Rick Karsdorpsalterà il match di ritorno di Europa League. L’esterno dellaera diffidato ed è stato ammonito durante l’andata ad Amsterdam per un fallo su Nicolas Tagliafico. Al posto digiocherà l’olandese Rick Karsdorp, che rientrerà dopo aver scontato un turno di squalifica sul palcoscenico europeo. Leggi su Calcionews24.com

CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? #Lukaku senza freni ?? #Dybala, che magia ?? 'Seve una #Roma perfetta'

Bruno Peres salterà il match di ritorno di Europa League contro l'Ajax: l'esterno della Roma era diffidato. Giocherà Rick Karsdorp. Questa sera sia Roma che Ajax si giocano una gara molto importante per il proseguo della stagione, venendo da ben 24 partite senza alcuna sconfitta. GOOOOOOOOL ROMA!!! Calcio d'angolo da sinistra di Pellegrini... Rinvio sbagliato anche da parte di Scherpen, interviene Diawara sulla trequarti, senza però riuscire a servire Edin Dzeko.