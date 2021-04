Roma, protesta sotto la sede Rai: “Continui episodi razzisti perpetrati dalla tv pubblica” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Carissima Rai, siamo cittadini di questo Paese e contribuenti di un servizio pubblico sempre meno rappresentativo e rispettoso della società plurale di cui siamo parte”. Inizia così la lettera scritta dai promotori della campagna #CambieRai, lanciata dal Black Lives Matter. Un gruppo di una decina di manifestanti si è riunita davanti la sede Rai di viale Giuseppe Mazzini a Roma per leggerla sotto gli uffici della tv pubblica. La protesta nasce in seguito ai ripetuti episodi, giudicati razzisti, andati in onda sui canali Rai. L’ultimo a fine marzo, quando l’attrice Valeria Fabrizi, ospite di Francesca Fialdini della trasmissione su Rai1 Da noi… a ruota libera, commentando una sua foto da giovane ha detto: “Non sono bellissima. Sembro una negra, una ragazza di colore”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Carissima Rai, siamo cittadini di questo Paese e contribuenti di un servizio pubblico sempre meno rappresentativo e rispettoso della società plurale di cui siamo parte”. Inizia così la lettera scritta dai promotori della campagna #CambieRai, lanciata dal Black Lives Matter. Un gruppo di una decina di manifestanti si è riunita davanti laRai di viale Giuseppe Mazzini aper leggerlagli uffici della tv. Lanasce in seguito ai ripetuti, giudicati, andati in onda sui canali Rai. L’ultimo a fine marzo, quando l’attrice Valeria Fabrizi, ospite di Francesca Fialdini della trasmissione su Rai1 Da noi… a ruota libera, commentando una sua foto da giovane ha detto: “Non sono bellissima. Sembro una negra, una ragazza di colore”. ...

Advertising

ItaliaaTavola : Antonio Russo ha aderito alla protesta #Ioapro e ha alzato la saracinesca del suo locale vicino a Fontana di Trevi… - Adnkronos : @VittorioSgarbi in piazza coi #Ristoratori a #Montecitorio per protesta #ioapro. 'Non ho visto violenza'. - Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - ilfattovideo : Roma, protesta sotto la sede Rai: “Continui episodi razzisti perpetrati dalla tv pubblica” - CirianiCarlo : RT @vignettisti: A Roma, nella manifestazione di protesta contro le chiusure, un ristoratore di Modena s’era travestito da Sciamano Così A… -