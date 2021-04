Roma Petrol-mafie | maxi operazione della GdF | 71 arresti | in carcere anche Anna Bettozzi | vedova del petroliere Sergio Di Cesare

(Di giovedì 8 aprile 2021) Associazione mafiosa, riciclaggio e frode fiscale di prodottiiferi: sono queste le accuse i militari dei comandi provincialiGuardia di Finanza, dello Scico e i carabinieri del Ros , nell’Spa“, coordinata dalle procure distrettuali Antimafia di, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria, hanno eseguito 71 misure cautelari e sequestrato beni per un totale di quasi un miliardo di euro. I clan mafiosi coinvolti I clan mafiosi coinvolti sono i MOCCIA, che ricoprono un ruolo centrale, i PILLI, i CATALDO, i LABATE, i PELLE e gli ITALIANO nel reggino e i BONAVOTA di S. Onofrio, gruppo di San Gregorio, gli ANELLO di Filadelfia e i PISCOPISANI a Catanzaro. L’arresto di: da 9 a 370 milioni ...

... di cui 10 in carcere e 13 ai domiciliari nell'ambito del filone romano dell'operazione '- Mafie Spa' coordinata dalle Dda di, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria. Tra le persone finite ...... Catanzaro, Napoli ecoordinate dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo guidata da ...i beni sequestrati ci sono anche impianti della società petrolifera Max Petroli - ora Made...VIDEO | Quattro le direzioni distrettuali antimafia che hanno disvelato un sofisticato sistema di frode nel settore petrolifero che consentiva alle organizzazioni criminali di riciclare proventi di at ...VIDEO | Quattro le direzioni distrettuali antimafia che hanno disvelato un sofisticato sistema di frode nel settore petrolifero che consentiva alle organizzazioni criminali di riciclare proventi di at ...