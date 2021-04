Roma, Karsdorp sincero: «Non mostro il mio vero livello da tre anni» (Di giovedì 8 aprile 2021) Karsdrop mostra sincerità e parla del suo periodo sfortunato, coinciso con infortuni e tante assenze, dal quale si sta rialzando Rick Karsdrop, terzino della Roma, ha parlato del suo momento ai microfoni di Ziggo Sport, in merito alla mancata convocazione nella nazionale olandese. «Molti intorno a me si sarebbero aspettati una chiamata e mi hanno detto che la convocazione sarebbe arrivata. Anche nella Roma lo pensavano. Ma io non ci ho mai pensato, in realtà. Non fraintendetemi, sono un giocatore che punta sempre al meglio e andare in nazionale sarebbe stato bellissimo, soprattutto in vista degli Europei. Ma ci sono altri giocatori nel mio ruolo e io soprattutto non mostro il mio vero livello da tre anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Karsdrop mostra sincerità e parla del suo periodo sfortunato, coinciso con infortuni e tante assenze, dal quale si sta rialzando Rick Karsdrop, terzino della, ha parlato del suo momento ai microfoni di Ziggo Sport, in merito alla mancata convocazione nella nazionale olandese. «Molti intorno a me si sarebbero aspettati una chiamata e mi hanno detto che la convocazione sarebbe arrivata. Anche nellalo pensavano. Ma io non ci ho mai pensato, in realtà. Non fraintendetemi, sono un giocatore che punta sempre al meglio e andare in nazionale sarebbe stato bellissimo, soprattutto in vista degli Europei. Ma ci sono altri giocatori nel mio ruolo e io soprattutto nonil mioda tre». Leggi su Calcionews24.com

