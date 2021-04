Rom | Sinti e caminanti | piaccia o no | siamo italiani anche noi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Cinquant’anni fa, l’8 aprile 1971, il primo Congresso mondiale dei rom ha posto le basi per un percorso di autodeterminazione e di unificazione di Rom,, Manusch, Kalè e Romanichales, i grandi gruppi del popolo romanì, in un percorso di nazione senza Stato. Fu deciso l’inno e la bandiera (blu come il cielo, verde come la terra e una ruota rossa che rappresenta il viaggio dall’India verso l’occidente) e la canzone Djelem Djelem che dice: “Ho camminato, ho camminato, ho incontrato buoni amici… oh Rom, oh giovani,io avevo una famiglia, ma la legione nera l’ha sterminata… venite via con noi, Rom di tutto il mondo, le nostre strade si sono aperte, è giunta l’ora di alzarci, spiccare in volo, posseuniti!”. Il primo Congresso nel ’71 fu deciso quando ancora in alcuni Paesi europei, Svezia, Svizzera e ...