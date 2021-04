ROCCAT diventa partner ufficiale della League Championship Series di League of Legends

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 8 aprile 2021), Leader negli accessori PC e brand di Turtle Beach annuncia oggi di aver fatto partire unaship pluriennale con la(LCS), con mouse e tastiereche verranno utilizzati in esclusiva nella competizione. La LCS è la più importante lega esportiva del Nord America, e la terza competizione esport più popolare negli Stati Uniti. Comeprincipale, la partecipazione diinizierà con le Mid-Season Showdown Finals 2021 previste per il 10 e 11 aprile 2021, per poi proseguire in giugno. A gennaio 2022, la partership ricomincerà con LCS Lock In Tournament, seguito dalla stagione regolare e con il culmine previsto per il Mid-Season Showdown 2022. Sono previste ulteriori stagioni dopo il ...