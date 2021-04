Rita Dalla Chiesa offesa dalle parole di Michela Murgia si sfoga su Instagram | “stia zitta!”

Leggi su trendit

(Di giovedì 8 aprile 2021)non ha affatto apprezzato ledisul Generale Francesco Figliuolo, dal 1º marzo 2021 commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. La scrittrice e blogger sarda, ospite a Dimartedì – la trasmissione condotta da Giovanni Floris in onda su La 7 – è intervenuta proprio sul Generale Figliuolo e l’impressione che di lui ha restituito al pubblico non è stata delle più idilliache: “A me spaventa un commissario che gira con la divisa, non ne ho mai subìto il fascino. Non mi sento più al sicuro, quando vedo un uomo in divisa mi spavento. Non credo che la categoria bellica sia quella con cui si può responsabilizzare un Paese, ci si spaventa ...