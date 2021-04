Rifugiati e migranti: per gli indifesi tra gli indifesi i vaccini sono negati (Di giovedì 8 aprile 2021) I più indifesi tra gli indifesi. ancor più in tempi di virus e di vaccini. L'Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, chiede che si attui un'azione internazionale concertata e solidale per garantire un ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) I piùtra gli. ancor più in tempi di virus e di. L'Unhcr, Agenzia Onu per i, chiede che si attui un'azione internazionale concertata e solidale per garantire un ...

Advertising

MSF_ITALIA : Un salvataggio in mare si conclude solo all'arrivo in un porto sicuro. Se migranti e rifugiati vengono riportati in… - MSF_ITALIA : “Perché quelle sofferenze ci sembrano così lontane e sconosciute da farci credere che non siano una nostra preoccup… - Nessunc : @Agenzia_Ansa Perché si parli della sedia e non dell'ennesimo accordo omicida sulla pelle di migranti e rifugiati. - MariagladysVc : RT @M_RSezione: I@CathClimateMvmt tiene nuovi corsi per formare i propri Animatori #LaudatoSi’. “Saremo impegnati nella preghiera e nell’az… - Carmela_oltre : RT @RomaSette: Diritti umani | @amnestyitalia: «La pandemia di Covid-19 ha colpito i più vulnerabili» evidenziando l’eredità costituita da… -