Rifiuta di somministrare da bere per il rispetto delle prescrizioni covid: clienti gli bruciano il bar (Di giovedì 8 aprile 2021) Fa rispettare le prescrizioni imposte per il contenimento del covid - 19 nel proprio esercizio commerciale e gli incendiano il bar. E' quanto accaduto ad un 51enne proprietario di un bar nel centro ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Fa rispettare leimposte per il contenimento del- 19 nel proprio esercizio commerciale e gli incendiano il bar. E' quanto accaduto ad un 51enne proprietario di un bar nel centro ...

Advertising

zazoomblog : Rifiuta di somministrare da bere per il rispetto delle prescrizioni covid: clienti gli bruciano il bar - #Rifiuta… - leggoit : #Colleferro, rifiuta di somministrare da bere per il rispetto delle prescrizioni covid: clienti gli bruciano il bar - filippo1966 : ??Cosa succede se un #insegnante rifiuta di vaccinarsi? Si può scegliere quale #vaccino farsi somministrare? Ne parl… - filippo1966 : ??Cosa succede se un #insegnante rifiuta di vaccinarsi? Si può scegliere quale #vaccino farsi somministrare? Ne parl… - Lucidaentropia : @Corriere E' passato più di un'anno e non solo nulla è cambiato, ma in più si sono aggiunti il coprifuoco, vaccini… -