Ricoverato per un ictus, prende il Covid in ospedale: 76enne muore dopo giorni di calvario. La furia famiglia: 'Vogliamo risposte' (Di giovedì 8 aprile 2021) Ancora un caso di un decesso causato dal Covid-19 contratto in una struttura sanitaria. Questa volta la vittima è un 76enne di Viterbo Ricoverato all'istituto Hermitage di Capodimonte, a Napoli. La sorella ha presentato un esposto all'autorità. La riabilitazione e il contagio Un'altra persona bisognosa di cure per altre patologie che resta contagiato di Covid in una struttura sanitaria napoletana, dove si trovava per la riabilitazione da un ictus, e che spira dopo due settimane di agonia; un altro esposto all'autorità giudiziaria. A rivolgersi a Studio3A-Valore S.p.A. per chiedere chiarezza e giustizia nello specifico sono stati i familiari di Pietro Facchin, 76 anni (ne avrebbe compiuti 77 il 7 aprile), nato a Napoli ma residente a Viterbo dove, il 3 aprile 2020, era stato colpito ...

