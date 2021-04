Ricerca | Enea | dagli scarti del limone nutraceutici contro il rischio cardio-vascolare

(Di giovedì 8 aprile 2021)in collaborazione con la Start-Up Innovativa Navhetec e l’Agrumaria Corleone ha brevettato una metodologia innovativa in grado di trasformare glidella lavorazione delin integratori eche possono essere utilizzati nella prevenzione di alcune patologie come obesità, diabete, ipercolesterolemia e disturbi-vascolari. L’innovazione si basa sull’utilizzo della tecnologia ‘separazione su membrana’, messa a punto da, abbinata a successive fasi di incapsulamento ed essiccazione mediante tecnologia di spray-drying o essiccazione a spruzzo: in questo modoe dai sottoprodotti ottenuti durante la lavorazione delsi ottengono delle nanovescicole, ovvero piccolissime sfere ricche di ...

Advertising

ENEAOfficial : RT @Inabottle_mag: Secondo una ricerca del Circular Economy Network e di Enea, l’Italia è la nazione guida in Europa nell’economia circolar… - ENEAOfficial : RT @TgrRaiFVG: E’ tornata dall’#Antartide ed ha attraccato a #Trieste la nave da ricerca #LauraBassi dell' @OGS_IT. Si è conclusa così la 3… - Inabottle_mag : Secondo una ricerca del Circular Economy Network e di Enea, l’Italia è la nazione guida in Europa nell’economia cir… - Antoauto : RT @TgrRaiFVG: E’ tornata dall’#Antartide ed ha attraccato a #Trieste la nave da ricerca #LauraBassi dell' @OGS_IT. Si è conclusa così la 3… - AlekCaruso : RT @IoNonFaccioNien: -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca Enea

...valore aggiunto per questo progetto sfidante e complesso " ha sottolineato il Presidente di, ... DTT è la più importante infrastruttura dia livello nazionale prevista negli ultimi decenni, ...La macchina a fusione Dtt si inserisce in un percorso scientifico e industriale di carattere internazionale che vede impegnate in prima lineae industrie italiane con istituti comee ...(ANSA) - TRIESTE, 08 APR - Sviluppare e promuovere nuove competenze e innovazioni tecnologiche applicate al settore della cantieristica navale e nautica, con l'obiettivo di aumentare il livello di com ...Ce la racconta Veronica Buono in un'intervista toccante, in cui Anna parla anche dell'impegno umanitario a favore di bambini in difficoltà, a cui dedica quel profondo amore che spesso le è mancato.