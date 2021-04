Riccione sperimenta le isole vegetative | per salvare pini marittimi e marciapiedi

Leggi su dire

(Di giovedì 8 aprile 2021) RICCIONE – Parte a Riccione, in provincia di Rimini, la sperimentazione delle “celle o isole vegetative” per tutelare i tipici pini marittimi della Perla Verde. Si inizia in viale Modena e il sistema, mai applicato nella cittadina balneare, potrà essere utilizzato in tutte le zone e viali. Così da “tutelare la salute dei nostri pini, alberi che l’amministrazione ha tutelato addirittura con un vincolo storico”, commenta l’assessore all’Ambiente, Lea Ermeti. Dopo viale Modena toccherà a viale Monte Bianco e viale San Martino. Le celle vegetative permetteranno all’albero di crescere in salute e alle sue radici di non rovinare marciapiedi e sede stradale. Un sistema che per Riccione sarà “rivoluzionario e con gli anni permetterà anche risparmiare tempo per gli interventi di manutenzione”.