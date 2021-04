Riccardo Magrini: “Ciclismo italiano malato alla base. I ragazzini guadagnano più dei padri. Troppo arrivismo” (Di giovedì 8 aprile 2021) Prosegue il nostro viaggio alle radici dei mali che affliggono il Ciclismo italiano. Dopo il ct Davide Cassani e Danilo Di Luca, diamo spazio oggi a Riccardo Magrini, da oltre un decennio apprezzatissimo commentatore tecnico sui canali di Eurosport. Corridore di buonissimo livello (negli anni ’80 vinse una tappa sia al Giro d’Italia sia al Tour de France), il toscano si è distinto a lungo anche come ottimo direttore sportivo. A maggio, come ormai da tradizione, lo ritroveremo su OA Sport con la rubrica ‘La Fagianata’ che analizzerà i temi caldi quotidiani relativi al Giro d’Italia. Riccardo, l’Italia non ha più corridori né da classiche né da grandi giri. Non solo non vince, ma neppure ci va vicina. Come siamo arrivati a questo? “E’ un buco nero che abbiamo in questo momento. La tradizione italiana ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Prosegue il nostro viaggio alle radici dei mali che affliggono il. Dopo il ct Davide Cassani e Danilo Di Luca, diamo spazio oggi a, da oltre un decennio apprezzatissimo commentatore tecnico sui canali di Eurosport. Corridore di buonissimo livello (negli anni ’80 vinse una tappa sia al Giro d’Italia sia al Tour de France), il toscano si è distinto a lungo anche come ottimo direttore sportivo. A maggio, come ormai da tradizione, lo ritroveremo su OA Sport con la rubrica ‘La Fagianata’ che analizzerà i temi caldi quotidiani relativi al Giro d’Italia., l’Italia non ha più corridori né da classiche né da grandi giri. Non solo non vince, ma neppure ci va vicina. Come siamo arrivati a questo? “E’ un buco nero che abbiamo in questo momento. La tradizione italiana ha ...

