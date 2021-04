Riaperture bar e ristoranti, Bassetti: «Meglio ristorante controllato che casa dove ordino 20 pizze» (Di giovedì 8 aprile 2021) Il 30 aprile è la data in cui il nuovo decreto, in vigore dal 12, andrà in scadenza. Questo renderà necessario un nuovo provvedimento che regoli le disposizioni per il mese di maggio. E c'è un tema che resta particolarmente caldo: quello delle Riaperture. Aperture bar e ristoranti: gli scenari C'è, comunque, qualche speranza che i numeri dei prossimi giorni possano, in qualche modo, far sì che il check di metà mese possa portare, ad esempio, ad un ripristino delle zone gialle già entro la fine di aprile. Questo, in teoria, rendere possibile l'apertura di bar e ristoranti, seppur con le limitazioni che, al momento, si conoscevano per le regioni in fascia gialla. Le Riaperture restano un tema da maneggiare con cura. C'è una certa sofferenza sociale per tutte quelle attività che sono ormai allo stremo per effetto di un ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 8 aprile 2021) Il 30 aprile è la data in cui il nuovo decreto, in vigore dal 12, andrà in scadenza. Questo renderà necessario un nuovo provvedimento che regoli le disposizioni per il mese di maggio. E c'è un tema che resta particolarmente caldo: quello delle. Aperture bar e: gli scenari C'è, comunque, qualche speranza che i numeri dei prossimi giorni possano, in qualche modo, far sì che il check di metà mese possa portare, ad esempio, ad un ripristino delle zone gialle già entro la fine di aprile. Questo, in teoria, rendere possibile l'apertura di bar e, seppur con le limitazioni che, al momento, si conoscevano per le regioni in fascia gialla. Lerestano un tema da maneggiare con cura. C'è una certa sofferenza sociale per tutte quelle attività che sono ormai allo stremo per effetto di un ...

Advertising

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Si valuterà in base ai dati dei contagi - andrea820392002 : @stellerotte ma hanno specificato che apriranno le regioni? o si parla di riaperture nel senso che rimettono zonagi… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Il piano per le riaperture del Governo - fanpage : Il piano per le riaperture del Governo -