Riapertura stadi | il no di Antonella Bellutti Malagò | ' Europei? C' è un diktat dell' Uefa'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nessuna priorità per gli, riaprano con palestre e piscine insieme con lo sport per tutti. Lo dice, candidata alla Presidenza del CONI che il prossimo 13 maggio sfiderà il ...

... Renato Di Rocco: "Ritengo inopportuna la mobilitazione per ladeglidel calcio, quando anche le società sportive delle altre discipline sono bloccate e rischiano di chiudere per ...... " Sarebbero molto grave se il governo desse l'autorizzazione alla presenza del pubblico negliper gli Europei di calcio e continuasse a negare il consenso per unaagli eventi ...L'ex olimpionica e candidata alla presidenza del Coni: "Ritengo inopportuna la mobilitazione per la riapertura degli impianti da calcio, quando anche le società sportive delle altre discipline rischia ...Antonella Bellutti, candidata alla presidenza del CONI, si esprime duramente su una possibile riapertura degli stadi al pubblico ...