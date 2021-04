Resident Evil Re | Verse | open beta interrotta per problemi con il matchmaking – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’diRe:è statada Capcom: si stanno infatti verificando una serie dicon il.. Attualmente dovrebbe essere in corso la fase di testdiRe:, il gioco multigiocatore previsto come parte del pacchetto diVillage. “Dovrebbe” è il termine corretto, in quanto Capcom ha deciso di interrompere la prova a causa di una serie dicon il. L’annuncio, come potete vedere qui sotto, è arrivato tramite uno degli account ufficiali su Twitter della compagnia. Capcom Development Division 1 ha ...