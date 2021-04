Renzi: “Spero sia il momento di ripartire: aprire ristoranti e teatri” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Penso e Spero che sia arrivato il momento di iniziare a ripartire”. Lo ha scritto Viva Matteo Renzi nella sua Enews. Il premier di Italia Viva auspica che possano “riaprire scuole e università: è doveroso e prioritario, sapete come la penso, ma credo anche che la svolta psicologica per il Paese arriverà soprattutto con l’abolizione della misura del coprifuoco e la riapertura dei ristoranti, dei teatri, degli spazi di socialità la sera. Solo allora inizierà l’uscita dal tunnel di questa lunga depressione”. Scrive ancora Renzi: “Certo, tutto dovrà avvenire in modo ordinato, rispettoso delle regole, con precise procedure sanitarie. Non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina, logicamente, ma proprio per questo serve un progetto saggio e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 aprile 2021) “Penso eche sia arrivato ildi iniziare a”. Lo ha scritto Viva Matteonella sua Enews. Il premier di Italia Viva auspica che possano “riscuole e università: è doveroso e prioritario, sapete come la penso, ma credo anche che la svolta psicologica per il Paese arriverà soprattutto con l’abolizione della misura del coprifuoco e la riapertura dei, dei, degli spazi di socialità la sera. Solo allora inizierà l’uscita dal tunnel di questa lunga depressione”. Scrive ancora: “Certo, tutto dovrà avvenire in modo ordinato, rispettoso delle regole, con precise procedure sanitarie. Non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina, logicamente, ma proprio per questo serve un progetto saggio e ...

Advertising

italiaserait : Renzi: “Spero sia il momento di ripartire: aprire ristoranti e teatri” - diania30 : RT @ultimenotizie: Stop al coprifuoco, riapertura dei ristoranti. Sono i 'segnali' che Matteo #Renzi invoca per una 'svolta psicologica' pe… - ENRICO27218318 : RT @ultimenotizie: Stop al coprifuoco, riapertura dei ristoranti. Sono i 'segnali' che Matteo #Renzi invoca per una 'svolta psicologica' pe… - manuel_y_jesus_ : RT @ultimenotizie: Stop al coprifuoco, riapertura dei ristoranti. Sono i 'segnali' che Matteo #Renzi invoca per una 'svolta psicologica' pe… - albo_interista : RT @ultimenotizie: Stop al coprifuoco, riapertura dei ristoranti. Sono i 'segnali' che Matteo #Renzi invoca per una 'svolta psicologica' pe… -