Reggiana-Empoli (venerdì 9 aprile, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 8 aprile 2021) Anticipo del trentatreesimo turno di Serie B e la capolista Empoli di Dionisi torna a disputare una gara di campionato dopo 10 giorni: di fronte, al Mapei Stadium, la Reggiana. Per i granata terzo pareggio consecutivo quello ottenuto nell’ultimo turno contro il Brescia, un 2 a 2 strappato nel finale di gara grazie ad un gol di Varone a tempo scaduto. Un buon risultato contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 8 aprile 2021) Anticipo del trentatreesimo turno di Serie B e la capolistadi Dionisi torna a disputare una gara di campionato dopo 10 giorni: di fronte, al Mapei Stadium, la. Per i granata terzo pareggio consecutivo quello ottenuto nell’ultimo turno contro il Brescia, un 2 a 2 strappato nel finale di gara grazie ad un gol di Varone a tempo scaduto. Un buon risultato contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Reggiana-Empoli (venerdì 9 aprile, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Calcio in tv: Reggiana – Empoli e le altre sfide in Italia e in Europa - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Reggiana – Empoli e le altre sfide in Italia e in Europa - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Clima infuocato contro gli arbitri per la Reggiana #empolifc - psb_original : Empoli, conta dei rientri dopo l'allenamento: i possibili disponibili per la gara con la Reggiana #SerieB -