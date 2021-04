Recovery Plan | Draghi incontra le Regioni | “Le sfide si vincono solo insieme”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il premier agli enti locali: il modello organizzativo del Piano prevede un comitato a Palazzo Chigi per la supervisione e task force locali

Sul tavolo anche la crisi economica e il, su cui l'esecutivo è al lavoro in queste settimaneConferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, alle 18. LA DIRETTA DALLE 18.30 Nel pomeriggio, intanto, la Conferenza unificata Stato - Regioni sulcon la presenza del premier. Alla riunione numerosi ministri - tra cui Gelmini, Brunetta, Lamorgese, Franco, Franceschini, Speranza e anche i rappresentanti di Anci (Comuni) e Upi (...Tra i temi “caldi” della conferenza stampa spiccano il piano vaccinale italiano alla luce del caso Astrazeneca, la crisi economica e il Recovery Plan. In conferenza stampa, in riferimento al ...Roma, 8 apr. (Adnkronos) - L’emergenza pandemica ha evidenziato ulteriormente l’importanza di avere infrastrutture efficienti. È quanto emerge anche dalla nuova indagine EY-Swg che ha coinvolto 400 ma ...